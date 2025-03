Ilgiorno.it - Affidato a una famiglia da bebè, dato in adozione ora che ha 4 anni: la storia di Luca e il dramma dei suoi due genitori “temporanei”. “Non portatecelo via”

Leggi su Ilgiorno.it

Varese, 20 marzo 2025 – Un affido ponte iniziato quando(nome di fantasia) aveva solo trenta giorni di vita e terminato quattropiù tardi, due settimane fa, quando il piccolo è stato trasferito daia cui il tribunale per i minorenni di Milano lo scorso gennaio lo ha assegnato in affido pre-adottivo. "Li aveva incontrati solo una volta, per due ore, il giorno precedente. Il trasferimento, per altro, gli è stato comunicato quando era solo in una stanza con due assistenti sociali che non aveva mai visto. Una cosa folle, che in tantidi carriera non mi era mai capitata". Ha raccontare quanto sta vivendo unache vive in provincia di Varese è l'avvocata Sara Cuniberti di Gallarate, che assiste la coppia che ha cresciuto. “Arrivato in fasce” I due,naturali di tre figli ormai maggiorenni, da diecihanno deciso di accogliere bambini e ragazzi in affido-ponte.