Affari Tuoi, non va in onda stasera 20 marzo. Cambio programmazione per De Martino

Per milioni di telespettatori italiani, l’appuntamento serale conè diventato un rito quotidiano: l’emozione di aprire i pacchi, la suspense davanti alle offerte del “Dottore” e la conduzione empatica di Stefano Dehanno reso il game show di Rai 1 un punto fermo dellatelevisiva. Questa sera, però, qualcosa cambierà: giovedì 20non andrà in. Undi palinsesto che, tra sorprese e strategie di, rimescola le carte in tavola., non va in20Chi aveva già programmato una serata all’insegna del gioco dei pacchi dovrà cambiare piani:non andrà inquesta sera, giovedì 20.Il celebre game show condotto da Stefano Desu Rai 1 si prende una pausa per lasciare spazio a un appuntamento sportivo di rilievo: la partita di andata dei quarti di finale della UEFA Nations League, che vedrà l’Italia sfidare la Germania in diretta da San Siro.