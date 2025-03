Donnapop.it - Affari Tuoi nei guai, Striscia ha scoperto delle irregolarità: parla un ex conduttore famoso

Negli ultimi giorni,, uno dei programmi televisivi più longevi e seguiti in Italia, è stato coinvolto in una polemica che ha scatenato un acceso dibattito. A sollevare dubbi sulla trasparenza del programma è stato il noto TG satiricoLa Notizia, che ha ipotizzato la presenza die la possibilità che le vincite fossero in qualche modo pilotate.Un’accusa che ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico e dei media. Tuttavia, a difendere il format è intervenuto Max Giusti, exdi, che ha deciso di chiarire la situazione e rispondere alle insinuazioni., troppela notizia indagaIl servizio mandato in onda daLa Notizia ha messo in evidenza alcunepresunte riguardanti ilprogramma di Rai 1, lasciando intendere che le vincite potessero non essere del tutto casuali.