AEW: Tempesta in arrivo, Toni Storm difenderà il titolo contro Megan Bayne

L’inper l’AEW Women’s World Championship ad AEW Dynasty 2025 è ufficiale, e sarà una vera battaglia.non solo ha sconfitto Kris Statlander, ma si è anche trovata faccia a faccia con la campionessa,, che non si è tirata indietro.ha dominato gran parte del matchStatlander, mettendo in mostra la sua forza bruta e la sua resilienza. Nonostante l’interferenza di Penelope Ford e la pesante offensiva di Statlander,si è rifiutata di arrendersi. Un brutale scambio ha visto entrambe le lottatrici eseguire dei German Suplex, maha chiuso l’incon una Falcon Arrow per la vittoria. Tuttavia, il vero momento clou è arrivato dopo il match., che era al commento, è stata scaraventata a terra mentre l’azione si spostava fuori dal ring.