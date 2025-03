Zonawrestling.net - AEW: Mercedes Moné difende il titolo TBS contro Billie Starkz in una battaglia intensa

Durante l’episodio del 19 marzo di AEW Dynamite,ha difeso il TBS Championship, un’opportunità importante per la giovane.L’inha avuto un’atmosfera da grande evento, con le presentazioni pre-match di Justin Roberts. Sebbeneabbia mantenuto illlo nelle fasi iniziali,è riuscita a ribaltare la situazione con un paio di voli all’esterno del ring. Il pubblico ha iniziato a tifare perquando ha eseguito una Senton sudalla terza corda, arrivando vicino alla vittoria.is taking every chance she can to win the TBS Championship!Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & Max@Varnado @pic.twitter.com/m8v192cLCl— All Elite Wrestling (@AEW) March 20, 2025 Laè proseguita anche durante la pausa pubblicitaria, con l’azione che è continuata in picture-in-picture.