AEW: Megan Bayne sconfigge ancora Kris Statlander e ottiene il match titolato da Toni Storm

A Revolution si è chiuso un grande capitolo della storia della divisione femminile AEW.ha sconfitto Mariah May confermandosi campionessa AEW, chiudendo una rivalità durata quasi un anno. Nel Dynamite successivo la campionessa è finita nel mirino di, atleta arrivata solo un mese fa in AEW, ma capace in breve di scalare le gerarchie grazie ad una serie di vittorie. Laha attaccatoalle spalle, lanciando di fatto una sfida per il titolo femminile.Appuntamento a DynastyQuesta notte la Greek Goddess è stata impegnata,una volta, contro. Le due hanno combattuto nel main event della puntata di Dynamite sotto gli occhi dipresente al tavolo di commento, in unpiù combattuto rispetto al loro primo incontro.