AEW: Kenny Omega ha due avversari per Dynasty, ecco cosa è successo a Dynamite

L’episodio del 19 marzo di AEWè stato davvero uno spettacolo. Non si può mai sapere quale direzione prenderà la AEW per costruire il proprio futuro, e ora sappiamo chi affronteràper il suo titolo.Il torneo eliminatorio per il titolo internazionale si è concluso con un four-way match tra Orange Cassidy, Mark Davis, Ricochet e Mike Bailey. I partecipanti si sono sfidati per determinare chi avrebbe guadagnato il diritto di sfidareper l’AEW International Championship ail prossimo mese.I quattro si sono affrontati intensamente e sebbene i fan abbiano reagito a tutti i partecipanti, Ricochet è stato il più fischiato, assumendo il ruolo di heel principale del match. D’altro canto, il pubblico ha sostenuto con entusiasmo ogni mossa di Orange Cassidy.