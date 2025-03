Zonawrestling.net - AEW: Brutale street fight tra Jon Moxley e Cope, decisivo l’intervento del Patriarchy

Questa notte a Dynamite è andato in scena il rematch del tanto discusso e contestato main event di Revolution tra il campione Jon. Unomatch con in palio ancora una volta il titolo e mentre fuori dall’arena di Omaha imperversava la tempesta, anche sul ring i due hanno cercato di creare una tempesta fatta di violenza senza esclusione di colpi e oggetti. Sullo sfondo Swerve Strickland spettatore interessato per capire chi dovrà affrontare nel suo match titolato garantito a Dynasty.Un’immagine che non dimenticheremoLotra Mox ea sorpresa non è stato il main event della puntata di Dynamite, ma è stato piazzato a metà show. I due hanno iniziato a lottare sin dal backstage per poi lentamente muoversi verso il ring, con un breve intermezzo anche tra il pubblico.