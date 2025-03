Zonawrestling.net - AEW: Anche Page nell’Owen Hart Cup Tournament, l’ufficialità a Dynamite

Leggi su Zonawrestling.net

Non solo Will Ospreay.Hangmandecide di guardare avanti e, con un’intervista in quel di, il Cowboy ha annunciato che prenderà parte all’OwenCup2024, seguendo a ruota l’Aerial Assassin.ha deciso dunque di “voltare pagina“, ricordando però a Renee Paquette che il suo obiettivo primario è quello di “evitare che Swerve Strickland torni campione del mondo”. Strickland, l’attuale #1 Contender e sfidante di Jon Moxley a Dynasty, dovrà dunque guardarsi le spalle in vista del PPV. Mentre per Hangman l’obiettivo è dunque provare a tornare campione del mondo, sfruttando la shot in palio nel torneo che culminerà in Texas ad All In.Hangman Adamhas his sights set on the OwenFoundation Cup!Watch #AEWLIVE on TBS + Max@ReneePaquette #HangmanAdampic.