Superguidatv.it - Adriano Celentano elogia Roberto Benigni per Il Sogno: “Sei stato semplicemente grandioso”

Leggi su Superguidatv.it

ha voluto omaggiareper la sua straordinaria performance nello spettacolo Il, andato in onda ieri sera in prima serata su Rai 1. Con il suo inconfondibile stile, il Molleggiato ha scritto su Instagram un messaggio diretto e sentito, definendo l’attore e regista toscano “”.Il messaggio di: “Caro estremista europeo della Valle Italia!”, sempre attento agli eventi culturali e ai grandi protagonisti dello spettacolo italiano, ha condiviso con i suoi follower il suo entusiasmo per la serata condotta da. Nel suo post, ha scritto:“Caro estremista Europeo della Valle Italia! Ieri sera sei.”Un riconoscimento che arriva da un’icona della musica e dello spettacolo italiano, confermando il successo dello show di, che ha incantato il pubblico con la sua poesia, il suo carisma e il suo talento narrativo.