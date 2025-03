Dilei.it - Adolescence: perché un ragazzino di tredici anni diventa un assassino?

La prima volta che ho sentito la parola Incel è stato quando una ragazza sotto ad un mio post che raccontava di come Elena, la sorella di Giulia Cecchettin fosse stata nominata donna dell’anno, definiva dei ragazzi che avevano scritto commenti, misogini e insultanti, in merito a quell’avvenimento. Le chiesi spiegazioni,non avevo mai sentito quella parola, mi scrisse un messaggio privato, spiegandomi che gli incel fossero un tipo di club online di uomini che si descrivono come “celibi involontari” (dal termine inglese involuntary celibacy) e incolpano le donne per le loro difficoltà a stabilire legami romantici sostenendo il fatto che l’80% delle donne sia attratto solo dal 20% degli uomini, promuovendo misoginia e supremazia maschile. La seconda volta che l’ho sentita è stata ieri sera, durante la visione della serie tv più chiacchierata e seguita del momento:, che nasce come thriller e si trasforma in una sonda psicologica che ti si infila sottopelle, lasciandoti con una serie di dubbi e di domande che rimangono lì, appese, come piccoli coltelli pronti a bucarti quando meno te lo aspetti.