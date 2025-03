Gqitalia.it - Adolescence è spietata perché mostra che i problemi dei teenager sono le contraddizioni degli adulti

Leggi su Gqitalia.it

Sesta puntata di Avere trent’anni, una rubrica sui dilemmi dei Millennial e sui giovanidel 2025Qualche giorno fa ho incontrato alcuni studenti del liceo per una breve lezione su scrittura e giornalismo. Ho preparato l’incontro con più apprensione del solito, volevo piacere agli adolescenti che mi sarei trovato di fronte, volevo ispirare alcuni di loro, fargli conoscere qualcosa a cui magari avrebbero continuato a pensare nei giorni successivi. In quegli stessi giorni avevo vistosu Netflix, la miniserie che è arrivata a fari spenti in cima alle classiche dei contenuti più visti sulla piattaforma.Gli autori Jack Thorne e Stephen Graham hanno scritto una critica sociale acuta, che spinge a riflettere su temi estremamente contemporanei che tuttavia non trattiamo quasi mai con la dovuta sensibilità: il bullismo, la mascolinità tossica, la violenza a cui ci espongono internet e i social, il conflitto di classe.