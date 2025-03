Addio leggenda Lutto nello sport l’annuncio della famiglia ed è subito cordoglio generale

Leggi su Caffeinamagazine.it

La Formula 1 perde uno dei suoi personaggi più iconici: Eddie Jordan, fondatore dell’omonimo team e figura carismatica del paddock, è scomparso all’età di 76 anni. L’ex team principal irlandese è morto nelle prime ore del 20 marzo 2025 a Città del Capo, dopo aver lottato contro un tumore alla prostata. La notizia è stata diffusa dalla suacon un comunicato ufficiale: “Eddie è mancato serenamente con laal suo fianco, dopo aver combattuto negli ultimi 12 mesi contro una forma aggressiva di cancro alla prostata”.dopo la diffusionenotizia, il mondoFormula 1 ha espresso il suo. Stefano Domenicali, CeoF1, ha reso omaggio alla figura di Jordan: “Siamo profondamente addolorati per la scomparsa improvvisa di Eddie Jordan. Con la sua inesauribile energia sapeva sempre come far sorridere le persone, rimanendo genuino e brillante.