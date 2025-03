Liberoquotidiano.it - Addio Eddie Jordan, l'uomo che ha lanciato Schumi. Gli ultimi (clamorosi) rumors su di lui in Formula 1

Leggi su Liberoquotidiano.it

Se ne è andato uno dei dei capostipiti della1 che fu. Il Circus piange, spentosi a 76 anni per un cancro che lo scorso mese aveva definito “aggressivo”. Il manager irlandese fondatore dell'omonima scuderia di Silverstone (oggi col nome di Aston Martin), che lanciò anche l'esordio di Michael Schumacher nel GP di Belgio '91, era neglianni un volto e una voce conosciutissima a livello mediatico in alcune tv come intervistatore a caldo al termine delle sessioni, nonché cerimoniere sul podio e opinionista di numerose testate britanniche. Il suo podcast, molto cliccato, si chiamaFor Success. Con la sua morte, lascia la moglie Marie e i figli: Zoe, Miki, Zak e Kyle. Di recente, era stato accostato al ruolo di consulente di Adrian Newey, poi l'ex direttore tecnico della Red Bull aveva scelto l'Aston Martin, nonostante un corteggiamento della Ferrari.