Addio al grande parco di Pedemontana. Macherio perde per strada Lissone e Sovico

Di sicuro c’è il fatto che ilcosì come era stato previsto inizialmente non potrà più essere realizzato. Costi diventati troppo alti e budget insufficiente, oltre ad altri cambiamenti, rendono impossibile proseguire con l’idea originaria. Il nuovoche avrebbe dovuto mitigare l’impatto di, sorgendo ai confini tra la frazione di Bareggia,, dovrà essere stralciato o perlomeno ridotto: l’intenzione del Comune resta quella di avere compensazioni a verde, ma quello che avrebbe dovuto essere un nuovourbano, là dove passerà l’auto, resterà sulla carta. A confermare l’impossibilità di dare vita al Progetto Locale 24 è stato il sindaco Franco Redaelli, in risposta a un’interrogazione in consiglio comunale. L’Amministrazione sta valutando soluzioni alternative, ma il piano approvato nel 2009 non è più sostenibile.