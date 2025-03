Lanazione.it - Addio ad Angela Ovattoni, maestra di cornici: oggi i funerali in Duomo

Leggi su Lanazione.it

Lutto nel mondo del commercio pratese. Dopo lunga malattia, è mortaMedico. Aveva 80 anni e per oltre sessanta anni è stata a fianco del marito Paolonel negozio "", un nome che si è distinto fra pittori, collezionisti e galleristi. Oltre alla grande popolarità fra la gente comune. Aveva imparato in fretta. Con competenza e garbo accoglieva la clientela scambiando pareri con il marito su quale cornice fosse più appropriata per fare risaltare una tela e facendo un lavoro da esperta artigiana. Con lei e con il padre ha imparato anche la figlia Simona, cresciuta nel negozio.e Paolo hanno creduto fortemente nel mantenere la loro attività nel centro storico. "Il centro è la nostra vita – hanno sempre detto – perché vogliamo bene alla città e alla gente".