Addio a Stefano Pagnini, pasticcere amato

Montecatini, 20 marzo 2025 – La città dicedi grande qualità e rappresentante della Montecatini laboriosa degli anni migliori. Se n’è andato a 74 anni, venerdì scorso, nella sua casa, circondato dai suoi cari. I familiari, fino all’ultimo, lo hanno seguito e accudito, nella malattia che lo aveva colpito duramente e in modo assai doloroso, lasciandogli poca tregua negli ultimi tre mesi. La notizia della scomparsa è stata resa nota solo a esequie avvenute, mentre la salma è stata cremata., un montecatinese doc, è stato pasticciere per una vita, aveva iniziato nei laboratori da ragazzo, ha lavorato in varie tra le pasticcerie più rinomate della città, dal Pellegrini al Giovannini, dove era stato anche suo padre Fernando. “Ci raccontava spesso di quando andava in giro in città – ricordano i familiari - con la bicicletta e la cassetta di paste, nei bar, oppure ritornava con la memoria agli scherzi che si faceva con i colleghi più anziani di lui”.