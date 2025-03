Velvetgossip.it - Addio a Nadia Cassini: la diva dei film ‘scollacciati’ e il drammatico intervento di chirurgia plastica

, icona del cinema italiano e sex symbol delle commedie “spinte” degli anni ’70 e ’80, è venuta a mancare il 18 marzo 2023 a Reggio Calabria, dopo una lunga malattia. La sua scomparsa ha suscitato una profonda commozione tra i fan e gli amici, che ricordano la sua carriera brillante e la vita tumultuosa. Nata il 2 gennaio 1949 a Woodstock, nello stato di New York, il suo vero nome era Gianna Lou Muller. Con origini miste, da un padre statunitense di origini tedesche e una madre italiana,ha intrapreso la carriera di attrice grazie alla sua straordinaria bellezza e fascino.La sua carriera decollò in Italia, dove iniziò a recitare in piccole parti. Il suo primo ruolo da protagonista arrivò nel 1979 con la sexy commedia “L’insegnante balla. con tutta la classe”, unche la trasformò in un vero e proprio sogno erotico per molti italiani.