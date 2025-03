Monzatoday.it - Ad Arcore il concerto (benefico) di Fausto Leali

Leggi su Monzatoday.it

Sono abituati alle grandi imprese. Ed è per questo che i volontari di Medicuore, la onlusse che si occupa di sostegno all’infanzia sofferente, aiuto a bambini affetti da diversi deficit psico-fisici (come la sindrome di Down, la leucemia, le neoplasie infantili, le patologie neonatali) ma.