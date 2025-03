Acqua, da MM 323 milioni di investimenti per il sistema idrico di Milano

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 20 mar. (askanews) – Un piano ambizioso diper migliorare ulteriormente le performance del serviziodicon il ricorso sempre più diffuso a progetti e strumenti innovativi, dagli algoritmi predittivi di intelligenza artificiale per gestire pressioni e volumi e per prevedere potenziali rotture dell’ infrastruttura, alla fibra ottica, i noise logger e le immagini satellitari per monitorare acquedotto e fognatura per intervenire in caso di perdite o di acque parassite. In occasione della Giornata mondiale dell’di sabato 22 marzo, si conferma anche la vocazione di MM – si legge in una nota – ad investire nell’economia circolare con la realizzazione di un biodigestore per continuare a conferire in discarica zero grammi di fanghi prodotti dalla depurazione e nel mentre produrre biogas e con il miglioramento ulteriore dei processi di affinamento delle acque depurate per restituire sempre maggiori quantità dialle aziende agricole del territorio in primavera ed estate.