Aci Sant'Antonio, carabinieri scoprono panificio in pessime condizioni igienico – sanitarie: attività sospesa

Nell’ambito dei controlli volti a tutelare la salute dei consumatori, idella Stazione di Aci, in collaborazione con i colleghi specializzati del Nucleo Anti Sofisticazione NAS di Catania e il personale dell’ASP di Acireale, hanno eseguito un’ispettiva in un laboratorio di panificazione nel centro di Aci, sanzionando la titolare, per aver violato le norme che disciplinano l’igiene alimentare.Nel frangente, durante l’ispezione, i militari dell’Arma hanno accertato ledei locali, riscontrando residui di utilizzo giornaliero non adeguatamente rimossi nelle aree di preparazione e conservazione degli alimenti, ma soprattutto la presenza di escrementi di roditori sia nel laboratorio che nella zona adibita alla vendita.