Achille Lauro e la cena fiorentina per la ricerca oncologica

Firenze, 19 febbraio 2025 – Una serata speciale per un compleanno speciale. Fondazione Airc quest’anno taglia il traguardo dei 60 anni di attività. E per festeggiare, all’insegna della solidarietà, il primo polo privato di finanziamento dellaindipendente in Italia. Che proprio ha organizzato a Palazzo Vecchio ‘Note di cuore: musica per la’, madrina e conduttrice della serata sarà Cesara Bonamici. Ospite d’eccezione il cantante, fresco di partecipazione a Sanremo, che si esibirà anche col suo ultimo pezzo ‘Incoscienti giovani’, e lo chef due stelle Michelin Max Mascia del ristorante San Domenico di Imola che ha curato la. L’appuntamento è il 21 marzo nel Salone dei Cinquecento, con una serata in cui la musica e unastellata saranno a servizio della beneficenza.