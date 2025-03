Bergamonews.it - Accordo alla Italpol di Orio: “Migliori condizioni per i lavoratori”

Leggi su Bergamonews.it

Nei giorni scorsi, Filcams Cgil e Fisascat Cisl di Bergamo hanno sottoscritto unconVigilanza, società addetta ai controlli di sicurezza all’aeroporto dial Serio, che occupa circa 180 guardie giurate.Si tratta di unannuale, con rinnovo automatico, che per la prima volta ponedi miglior favore per tutto l’anno all’interno del terzo aeroporto d’Italia. Incremento dell’ importo del buono pasto a 7 euro, incentivi legati alle performance e alle prestazioni e la creazione di un sistema di reperibilità volontaria sono i cardini di unche, secondo le organizzazioni sindacali firmatarie, “vuole essere l’inizio di un percorso”.“Siamo soddisfatti di aver sottoscritto un accodo strutturato – dichiarano infatti Cristina Guerinoni di Filcams Cgil e Maurizio Mistri, di Fisascat Cisl -, che recepisce ed evolve alcuni strumenti già sperimentati nelle intese estive del 2023 e 2024, che valorizzano e premiano le numerose competenze richieste alle guardie giurate che lavorano in aeroporto.