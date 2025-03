Lanazione.it - Accademia Prato Boxe, trionfa Jashar ‘The Machine’ Dyrma: è troppo forte

Ancora una gioia sportiva per l’. La società pratese, alla palestra Montagnola di Firenze, ha vistore il proprio atleta, classe 1998, che nel suo secondo incontro tra i professionisti ha liquidato la pratica Mario Jagatic in due round per ko tecnico. Il match, nella categoria pesi massimi, ha visto il pugile pratese iniziare benissimo il combattimento, tanto che già nella prima ripresa l’arbitro Roberto Tommasini è stato costretto al conteggio nei confronti del croato, che aveva rischiato di finire al tappeto dopo pochi istanti dalla prima campanella. Il successo del pugile pratese di origini albanesi, guidato all’angolo dall’ex campione italiano Francesco Di Fiore, da Enrico Ghigo Sarno e Damiano Tricarico, si aggiunge a quello conquistato a dicembre daa Montelupo, contro l’inglese proveniente dal West Yorkshire, Aidan Anderson (successo arrivato in quella occasione già al primo round per ko a conferma della potenza dell’atleta pratese).