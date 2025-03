Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 20 marzo: Giacomo Losi ed altre ricorrenze

20edSappiamo che lasciò la Roma per contrasti con Helenio Herrera. Con. un decennio di ritardo, considerata la poca stima che di lui aveva il direttore tecnico Busini. Fu proprio Giacomino a raccontarlo in un’intervista ad Alberto Mandolesi per l’almanacco ‘Tutti per una’. Il 201955faceva il suo debutto in Serie A e con la maglia giallorossa. Quel giorno compiva trent’anni Giancarlo Forlani, dieci presenze nel massimo campionato con l’Udinese e oltre duecento in B. E nasceva Terry Curran, riserva di ‘quell’Everton’ che nella prima metà degli Ottanta conquistò più di un titolo.Il 201995 si spegneva Werner Liebrich, due ‘scudetti’ con il Kaiserslautern e campione del mondo nel 1954.P.S. Abbiamo iniziato questo pezzo con la Roma:è il quarantesimo anniversario da quel famoso coro della curva Sud “Che sarà, sarà”.