Abuso del congedo parentale | legittimo il licenziamento per chi non si dedica al figlio le sentenze della cassazione

Leggi su Orizzontescuola.it

Il, previsto dall’articolo 32 del d.lgs n. 151/2001, è un diritto riconosciuto ai genitori per garantire loro la possibilità di prendersi cura delnei primi anni di vita, sia dal punto di vista affettivo che materiale. Cosa è permesso fare durante il? Come si configura l’deldel .L'articolodelilper chi non sial, le