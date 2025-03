Ilrestodelcarlino.it - Abusi su aspiranti attori: “Carezze, sfioramenti e una pratica estrema”

Reggio Emilia, 20 marzo 2025 - “Mio figlio mi rivelò che il suo insegnante di teatro aveva abusato di lui. Da allora è sconvolto, non è più lo stesso”. A parlare, nel processo con rito ordinario, è il padre del ragazzo che sporse la prima denuncia verso Daniele Franci, ex direttore artistico del centro teatrale ‘Etoile’ di Reggio Emilia, associazione culturale no profit che promuove laboratori e spettacoli. Le sue parole trapelano dall’udienza tenuta ieri, in cui i giudici hanno accolto la richiesta del pm e di una parte civile di celebrare il dibattimento a porte chiuse. Nella villa del Settecento si sarebbe consumata la maggior parte degli episodi disessuali contestati al 47enne originario di Correggio, arrestato dai carabinieri nel luglio 2022 e ora a piede libero. Franci deve rispondere di violenza verso nove allievi tra i 17 e i 22 anni - di cui allora tre minorenni - che si sono costituiti parte civile, mentre altri due hanno deciso di non farlo.