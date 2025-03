Ilgiorno.it - Abusi, medico a processo: "Condannatelo a 10 anni". I racconti delle vittime

Leggi su Ilgiorno.it

Si erano presentate nell’ambulatorio per sintomi influenzali e malesseri, come pressione alta, tachicardia o dolori all’addome. E le visite, all’improvviso, si trasformavano in un incubo, tra pesanti molestie esessuali spacciati come atti necessari per una corretta visita medica. Una donna, ascoltata nei mesi scorsi con la formula dell’incidente probatorio, ha spiegato di essere rimasta "quasi pietrificata" dopo l’accaduto. Un’altra ha attraversato un periodo di depressione e insonnia, un’altra ancora è stata costretta a ricorrere ai tranquillanti e a un percorso psicologico per superare il trauma subito. Ieri la pm Alessia Menegazzo ha chiesto una condanna a 10e 4 mesi di carcere (già con lo sconto di un terzo della pena previsto dal rito abbreviato) per ildi guardia 41enne, originario del Camerun, accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di nove giovani pazienti.