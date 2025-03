Calciomercato.it - Abraham al Milan: due ostacoli per la permanenza, individuato il sostituto

Leggi su Calciomercato.it

Le ultime sul futuro dell’attaccante inglese. Dall’affare con Alexis Saelemaekers al possibile nuovo bomber: il punto in casa rossoneraNelle ultime due vittorie delc’è certamente anche lo zampino di Tammy. L’attaccante inglese non ha segnato né contro il Lecce né contro il Como, ma entrando dalla panchina ha di fatto cambiato le due partite con giocate decisive.al: dueper lail(LaPresse) – Calciomercato.itGiocate che hanno confermato ancora una volta come i colpi al 27enne londinese non mancano di certo, purtroppo però vede poco la porta. Così in 36 match disputati e poco più di 1400 minuti, i gol segnati sono solamente otto, con cinque assist. Numeri, che in realtà potrebbero andar anche bene per il suo status di riserva, ma non certo con uno stipendio da oltre quattro milioni di euro netti a stagione.