Ilgiorno.it - “Abbiamo fame di tenerezza”. A Chignolo Po la fiaccolata per ricordare Sabrina Baldini Paleni, vittima di femminicidio

Po (Pavia) - "di". Lo striscione portato in corteo è rimasto appeso sulla cancellata della casa ancora posta sotto sequestro per le indagini sul. Una breve camminata in silenzio dall'oratorio di Lambrinia a via Mariotto, con le luci di fiaccole e candele, organizzata su sollecitazione del parroco don Luca Massari, per, 56enne uccisa dal compagno Franco Pettineo, 52enne rintracciato dai carabinieri nel pomeriggio di venerdì scorso in provincia di Cremona, in carcere dopo aver confessato il delitto prima ai pm e poi al Gip. Lasilenziosa organizzata mercoledì sera alla frazione Lambrinia diPo ha visto una folta partecipazione di oltre 500 persone, alla presenza del sindaco Antonella Zanaletti e di altri primi cittadini della zona, con le fasce tricolori a testimonianza della partecipazione delle istituzioni.