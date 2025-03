Justcalcio.com - ‘Abbiamo concordato di non invitare Mesut a causa delle sue recenti azioni che l’Arsenal e il Real Madrid Star Mesut Ozil hanno vietato all’ex club a causa del tatuaggio di destra

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:L’exdelha cementato il suo posto nei libri di storia durante la sua illustre carriera, essendo riconosciuto come uno dei creatori più unici e di impatto del 21 ° secolo.Il vincitore della Coppa del Mondo ha fatto oltre 400 apparizioni combinate per i Gunners e ila seguito di una notevole aumento della Bundesliga con Schalke e Werder Brema.L’abilità di giochi tedesca n. 10 è stata sottolineata nel 2016, avvicinandosi a battere il record di assistenza in Premier League con una squadra delsottoperformante, segnando 19 dei suoi 217 assist di carriera.Arsenal arrabbiato – e ora sembra aver bruciato ulteriori pontiha spesso lottato per coerenza in Premier League Nonostante la sua abbondanza di abilità, la carriera deldiè stata disseminata di controversie, da battaglie incoerenti e contrattuali a un’uscita controversa dopo alcuni ultimi mesi difficili allo stadio Emirates.