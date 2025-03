Zonawrestling.net - AAA: World Tag Team resi vacanti, l’Ex WWE Jinder Mahal privato delle cinture

Da ieri la AAA, con un comunicato ufficiale, ha resoi AAATagTitle.Dietro la decisione, il fatto che gli attuali campioni, Raj Dhesi (conosciuto in WWE come) & Satnam Singh (visto anche in AEW e ROH) non hanno mai difeso i Titoli dalla loro conquista, avvenuta il 17 Agosto 2024 a TripleMania XXXII.Quando verranno riassegnate?Al momento, non è stata comunicata la data in cui saranno riassegnate lene le modalità (se in un torneo o in un match singolo o a più); fra le date papabili, quella della edizione 2025 di Rey de Reyes, in programma questo Sabato a Città del Messico.