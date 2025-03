Bergamonews.it - A2A, investimenti per 2.941 milioni per nuove infrastrutture

Milano.complessivi per 2.941di euro, di cui 1.512di euro destinati adorganici e 1.429di euro destinati ad operazioni di M&A, riconducibili prevalentemente all’acquisizione da e-distribuzione del 90% del capitale sociale di Duereti. Sono alcuni dei dati emersi dal bilancio 2024 approvato da A2A.Tra le novità emerse ci sono anche i ricavi a 12.857di euro: -13% rispetto al 2023 a seguito in prevalenza della contrazione dei prezzi delle commodities energetiche con un PUN medio annuo pari a 108,4 €/MWh (in calo del 14,9%) e il costo medio del gas al PSV a 36,3 €/MWh (in diminuzione del 14,3%). L’utile netto Ordinario a 816di euro: +29% rispetto al 2023 (635di euro).Tutti dati compresi nella Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2024 esaminata e approvata dal Consiglio di amministrazione di A2A Spa, sotto la Presidenza di Roberto Tasca.