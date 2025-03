Liberoquotidiano.it - "A Ventotene si accese una luce, un lampo": su Rai 1 il sermone di Benigni contro Meloni

A pochi giorni dalla manifestazione per l'Unione europea e mentre si accende la polemica per le parole di Giorgiasul Manifesto di, Robertoprende posizione sull'Europa, cui dedica lo show 'Il sogno' che segna il suo ritorno in prima serata su Rai1. Dopo i saluti al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, (“so che ci sta guardando”) e a Papa Francesco (“spero guarisca presto”), il premio Oscar entra subito nel vivo. “C'è da essere orgogliosi di essere europei”, afferma, ricordando il contributo dato dal “più piccolo continente del mondo” alla storia dell'umanità. “La cultura europea ha radici profonde, da 3mila anni è la fucina dove sono stati forgiati alcuni dei più grandi pensieri dell'umanità". Perl'Ue “è la più grande costruzione istituzionale, sociale, politica ed economica degli ultimi 5mila anni.