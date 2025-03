Bergamonews.it - A Valbondione il primo impianto idroelettrico in Europa integrato con batterie

Leggi su Bergamonews.it

. Un progetto di innovazione senza eguali sul territorio europeo. È il piano “Bess4Hydro” avviato da Enel nell’Dossi a: il progetto entrerà in pieno esercizio nella primavera del 2026 e prevede “per la prima volta in– recita una nota dell’azienda – l’eserciziodi una batteria a litio in unprogrammabile a bacino come unità unica a mercato”.Nella centrale da 44 Megawatt nella frazione della località dell’Alta Val Seriana sarà installata una batteria da 4 Megawatt e 2 ore di accumulo, combinando la capacità dellea quella delle centrali idroelettriche a bacino. L’innovazione consentirà un aumento della capacità del sistema di accumulo, una risposta più rapida alle esigenze della rete elettrica e una maggiore flessibilità dell’, per rispondere alle sfide della transizione energetica globale.