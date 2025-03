Liberoquotidiano.it - "A questo punto voglio mettermi in sicurezza": Tesla, Rosy Bindi deraglia in banca

Leggi su Liberoquotidiano.it

Si è pentita di averlo ammesso in diretta,, ma non certo di averlo fatto. Intervistata a Un giorno da pecora su Rai Radio 1, l'ex presidente del Pd, ex ministra ed ex parlamentare torna sulla questione. Qualche giorno fa, nel pieno dello "scandalo" Elisabetta Piccolotti, aveva rivelato di aver deciso di vendere delle azioni del gruppo di automobili elettriche fondato da Elon Musk dopo aver scoperto di averle "in pancia". Un investimento "politicamente scomodo", per usare le parole della stessa Piccolotti che unanon ce l'ha in, ma nel garage. "Mi hanno criticata per aver detto di aver venduto le mie azioni? Sono stata una grulla a dirlo ma io non ci trovo nulla di strano. Se dentro un fondo ci sono queste azioni e io non ne ero a conoscenza, quando lo scopro le vendo e ci rimetto".