Ilrestodelcarlino.it - A Pesaro 543 persone affette da demenza. Nasce la comunità amica

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

aderisce alle "Amiche dellecon". A presentare l’iniziativa è Luca Pandolfi, assessore alle Politiche sociali: "Entriamo a far parte di un progetto che mette in rete città, paesi e territori (in Italia sono oltre 60, ndr), in cui leconsono rispettate, comprese, sostenute e fiduciose di contribuire alla vita della. Una finalità a cui lavoriamo da tempo, come Ambito Territoriale Sociale 1, con le diverse iniziative e interventi co-progettati insieme alle realtà del Terzo settore, ad Ast, alle associazioni, istituzioni ed enti che dopo l’approvazione della delibera di adesione alla, coinvolgeremo in un percorso partecipativo". L’assessore cita, tra le attività già avviate, "l’apertura nel 2023 del Pua (Punto Unico di Accesso) dedicato alle demenze e all’Alzheimer, e di uno "sportello" dedicato a cui viene garantita la presenza di un assistente sociale nelle sedi del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze del distretto die Montecchio di Vallefoglia".