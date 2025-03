Nerdpool.it - A Pasqua Playstation e KitKat di nuovo insieme per celebrare gusto e divertimento

In occasione delle festivitàli, Sony Interactive Entertainment Italia è lieta di annunciare la rinnovata collaborazione con– il primo snack a livello globale del gruppo Nestlé – e il lancio della nuova collezione di uova dipersonalizzate® e Astro Bot. Due brand amatissimi dagli italiani si uniscono per offrire un’esperienza unica, che unisce ildel cioccolato alvideoludico.Le uova® –saranno disponibili al pubblico al prezzo consigliato di 9,49€ e proposte in due gusti: cioccolato al latte, apprezzatissima dai più giovani, e alcaramello, entrambe arricchite dasi pezzetti di wafer croccante.Ogni uovo, avvolto in un packaging che celebra il successo di Astro Bot, titolo in esclusiva per®5, contiene unBunny e un voucher per riscattare una settimana di prova gratuita di®Plus Premium, il servizio in abbonamento che offre, tra i suoi vantaggi, l’accesso a una vastissima libreria di giochi fruibili su PS4®, PS5® e PC, multigiocatore online, giochi mensili, versioni di prova delle ultime uscite e molto altro.