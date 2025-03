Ilrestodelcarlino.it - A Palazzo Naselli Crispi, arie e danze alla vigilia di Primavera

Nuovo appuntamento per la rassegna di concerti del Conservatorio di Ferrara, realizzata in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, nella splendida cornice di, sede del Consorzio. Oggi alle 17.30, il concerto, dal titolo ’Antichedi’ avrà come protagonisti alcuni studenti dell’area antica del Conservatorio Frescobaldi che presenteranno un programma per due voci, clavicembalo e ocarina con musiche di Girolamo Frescobaldi, Marco Uccellini, Guillaume De Machaut, Antonio Valente, Fabritio Caroso, Giovanni Giacomo Gastoldi, Diego Ortiz e compositori anonimi del sec. XVI. Attraverso la musica rinascimentale e barocca, questo concerto offre un raffinato intreccio di voci e strumenti tra Francia e Italia. Dalle eleganti melodie medievali di Guillaume de Machaut alle vivaciitaliane del XVI secolo, il programma esplora il fascino della polifonia e delle forme strumentali.