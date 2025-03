Monzatoday.it - A Monza un'altra discarica a cielo aperto: la denuncia dei residenti

Leggi su Monzatoday.it

L'ultima, in ordine di tempo, è statata daisoltanto due settimane fa. Per la precisione nel letto (al momento in secca) del Lambretto che scorre lungo la strada. Riempito di spazzatura. Unache evidentemente non deve aver colpito più di tanto la coscienza dei furbetti.