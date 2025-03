Laspunta.it - A Monte Compatri la XXX giornata della Memoria

Si svolgerà il 21 marzo la XXXe dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie – e Avviso Pubblico, sotto l’alto patronato del PresidenteRepubblica, quest’anno ospitata a Trapani. Un evento che si ripete ogni anno non solo per ricordare i nomi delle 1101 vittime di mafie, fino ad oggi ufficialmente riconosciute, ma per “rinnovare l’impegno alla lotta contro la criminalità organizzata e alla corruzione ”.La manifestazione che prende il titolo “Il VentoSemina Giustizia”, si svolgerà a Trapani, una terra dove la mafia ha radici profonde, dove Mattia Messina Denaro è stato arrestato dopo una lunga latitanza.Per celebrare anche nel nostro territorio questacosì importante, riconosciuta con la Legge n.