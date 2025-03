Nerdpool.it - A Different Man: ci sono scene post-credit alla fine del film?

Leggi su Nerdpool.it

Esce oggi nei cinema italiani il nuovodiretto da Aaron Schimberg starring Sebastian Stan.AMan è un’opera dal carattere distinto, disturbante e divertente allo stesso tempo, in grado di dividere i sentimenti, di far cambiare opinione e punto di vista allo spettatore. Il Bucky della MCU che abbiamo imparato ad amare veste i panni di uomo malato dall’aspetto deforme che, abituatosolitudine esofferenza, decide di sottoporsi ad una cura sperimentale. In seguito ad una improvvisa guarigione che sembra miracolosa, decide di cambiare nome, casa e vita. Ma le vecchie abitudini e conoscenze torneranno a perseguitarlo.Se volete saperne di più, potete trovare la nostra recensione qui. Ma ora, le domande importanti.Cidopo i titoli di coda di AMan?Ildi Schimberg esplora ed approfondisce la vita di Edward in modo ampio, mostrandoci anche gran parte di ciò che gli ha riservato il futuro.