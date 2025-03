Movieplayer.it - A Different Man, Aaron Schimberg: “Un film personale contro gli stereotipi su arte, disabilità e deturpazione"

Il bilanciamento tra storia e genere, la narrazione da invertire, la scena di sesso, la crudeltà nella gentilezza: il regista racconta ilcon Sebastian Stan, Adam Pearson e Renate Reinsve. "C'è un tipico spirito alla Off-Broadway come nel. Potrebbe esserci un'interruzione perchésta aspettando gli consegnino un pianoforte". Inizia così la nostra intervista ad, sceneggiatore e regista di AMan collegato via Zoom da New York. La stessa città che fa da sfondo alla storia di Edward, un aspirante attore affetto da neurofibromatosi che si sottopone a un intervento medico sperimentale per trasformare drasticamente il suo aspetto. Una volta ottenuto quello che tanto desiderava, la sua nuova vita si trasforma in un incubo quando perde il ruolo che era nato per interpretare.