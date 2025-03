Oasport.it - A che ora partono Brignone, Goggia e le azzurre oggi nella prova di discesa a Sun Valley: n. di pettorale e tv

AGGIORNAMENTO 13.35: a causa di una abbondante nevicata, gli orari sono stati modificati. Lamaschile inizierà alle 19.00, quella femminile alle 20.30. Dunque, per il momento, il programma è slittato di un’oraSaranno sei leal via della primacronometrata dellafemminile di Sun(USA), valida per le Finali di Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: giovedì 20 marzo l’azione scatterà alle ore 20.30 italiane e saranno 26 le atlete in gara, con 9 Paesi rappresentati.LA DIRETTA LIVE DELLAMASCHILE DIDALLE 18.00LA DIRETTA LIVE DELLAFEMMINILE DIDALLE 19.30Per la primacronometrata dellafemminile di Sun(USA) delle Finali di Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino non ci saranno né la diretta tv né la diretta streaming, ma la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.