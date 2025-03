Oasport.it - A che ora Mattia Furlani ai Mondiali indoor: programma qualificazioni e finale, avversari, misure stagionali

sarà una delle punte di diamante dell’Italia ai2025 di atletica, che si disputeranno a Nanchino (Cina) dal 21 al 23 marzo. Il giovane fuoriclasse laziale gareggerà nella giornata conclusiva di questa rassegna iridata: l’appuntamento è dunque per domenica 23 marzo alle ore 03.19 italiane, in terra asiatica sono sette ore avanti rispetto a noi e dunque occorrerà puntare la sveglia per gustarsi in diretta la gara del nostro portacolori.Si tratta di unadiretta per il salto in lungo, in questa manifestazione non sono presenti ledei concorsi. L’azzurro scenderà dunque in pedana per un turno secco, con il chiaro obiettivo di conquistare una medaglia in una gara che si preannuncia di altissima caratura agonistica vista la presenza dei migliori interpreti della specialità a livello internazionale: sarà una delle gare di maggior tasso tecnico dell’intera manifestazione.