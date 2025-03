Oasport.it - A che ora Andy Diaz nella finale del salto triplo ai Mondiali indoor: avversari, tv, misure stagionali

, una delle stelle della spedizione italiana in Cina, sarà uno dei grandi protagonisti per i colori azzurrigiornata d’apertura dei Campionati2025 di atletica. Il primatista nazionale diè infatti uno dei favoriti principali per la medaglia d’oro, vantando la miglior prestazione stagionale al mondo con il sensazionale 17.71 che gli ha regalato recentemente il titolo europeo al coperto.Il bronzo olimpico di Parigi 2024 non avrà però vita facile a Nanchino dovendo fare i conti con il solido tedesco fresco argento continentale Max Hess, il cinese Zhu Yaming, il cubano Lazaro Martinez (oro mondiale in sala nel 2022) e due mine vaganti come l’americano Will Claye e soprattutto il burkinabé Hugues Fabrice Zango, campione in carica ma sin qui senza acuti nel 2025.