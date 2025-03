Ilgiorno.it - A Busto Arsizio c’è la Biblioteca delle cose dove si possono prendere in prestito anche gli oggetti (dalle friggitrici ai giochi)

(Varese) – Sempre più spazio aperto lacomunale G. B. Roggia: dal prossimo mese ci sarà una novità: “La”. Un’iniziativa pilota in Lombardia con uno scopo particolare:inmolti, ad esempio una macchina da cucire o una friggitrice oppure una caffettiera. Altri, invece, come strumenti musicali (tastiere, chitarre, batterie) epotranno essere utilizzati in sede. Ha spiegato l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli: «Lo scopo è quello di rendere questi spazi sempre più un luogo di incontro e di confronto, una piazza non virtuale in cui trascorrere il tempo facendo attività sane,leggere, suonare uno strumento, giocare. Ringrazio la direttrice e tutto il personale dellache hanno sviluppato con passionequesto servizio e per l’importante opera di animazione culturale che svolgono».