Ilfoglio.it - A Bari Gentiloni marca la distanza da Schlein: “Ora passi in avanti verso la Difesa europea”

Leggi su Ilfoglio.it

Non c’è traccia di un “radicale ripensamento” nelle sue parole, ma di contro spicca la proposta accorata di “inla”, perché “non sappiamo fino a c. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti