Liberoquotidiano.it - "A 23 anni si mette lì e si chiude dentro?": Nicola Pietrangeli, la stoccata a Jannik Sinner

Protagonista della prima tappa del Trophy Tour al Circolo Canottieri Roma,ha parlato ancora una volta di J. Il tema stavolta è la volontà espressa dal presidente federale Angelo Binaghi di voler costruire un vero e proprio fortino agli Internazionali d'Italia per proteggere il numero uno del mondo. "Sento di questa idolatria perche per questo motivo ha bisogno di questo piccolo rifugio — si chiede polemico—? Ma ha 23e deve stare con i suoi amici, che fa silì e si? Tutti andranno a rompergli le scatole, non la trovo una grande idea tra tutte quelle di Binaghi". E ancora: "Spero che i nuovi tifosi di tennis non si dimenticheranno di lui alle prime sconfitte — ha detto— I giovani di oggi si scordando che qualcuno è passato prima di loro”.