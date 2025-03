Fanpage.it - 5 motivi per cui la vita con il mio cane mi rende felice

Leggi su Fanpage.it

Nella giornata internazionale della felicità, il 20 marzo di ogni anno, ho provato a chiedermi in che momenti e come il mioha reso la miapiù. Non è facile ridurre tutto a un elenco ma ci sono delle situazioni e delle emozioni che lainsieme a Frisk mi ha regalato che mi hanno portato a sentire di più le mie emozioni, guardare il mondo da un'altra prospettiva e anche a ritornare a giocare come se fossi una bambina.